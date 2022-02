Régionales 2015 : les premiers résultats en Basse-Normandie

Dans le département du Calvados, si Hervé Morin et sa liste d'union de la droite obtiennent 30,59%, le Front National et Nicolas Bay arrivent en deuxième position avec 26,46%. Le PS et Nicolas Mayer-Rossignol arrivent en troisième position avec 23,28%.

Dans l'Orne, le Front National arriverait même en tête avec près de 30% des voix, suivi par l'union du centre et de la droite avec 28,5% puis du Parti Socialiste, juste en-dessous de 22%.

Dans la Manche, c'est Hervé Morin qui s'impose assez largement (31.08%). Il devance Nicolas Bay (25,3%) et Nicolas Mayer-Rossignol (23%).