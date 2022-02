Paris (AFP). Ligue 1: l'OM marque le pas, Bordeaux repart de l'avant

Marseille s'en est remis à Rémy Cabella et à un but entaché d'une erreur d'arbitrage pour arracher un nul (2-2) face à Montpellier, tandis que Bordeaux a renoué avec la victoire aux dépens de Guingamp (1-0), dimanche pour la 17e journée de Ligue 1. L'OM a eu chaud, mais a aussi eu les ressources pour préserver l'essentiel et s'éviter un quatrième revers au Vélodrome où il ne parvient plus à s'imposer depuis le 13 septembre et un succès contre Bastia (4-1). Il n'a plus perdu depuis quatre matches mais il glisse néanmoins d'un rang à la 9e place. Pour Montpellier, le point est bon à prendre même si l'issue aurait pu être tout autre après avoir été en tête au tableau d'affichage par deux fois. Néanmoins, l'opération survie se poursuit tant bien que mal puisqu'il se hisse à la 16e place, avec un point d'avance sur le 18e Bastia. Les Héraultais ont pu compter sur une nouvelle excellente performance de Casimir Ninga, auteur de son deuxième doublé après celui réussi à Lyon il y a dix jours (4-2). Le Tchadien de 22 ans a encore fait valoir sa vitesse et sa précision devant le but: à la 32e minute il a ouvert le score en profitant d'un caviar de Boudebouz, puis il a redonné l'avantage aux siens en battant Mandanda après une erreur de Rekik (56e). -'Joueurs sans fierté, virage Sud déserté'- Pour survivre, Marseille a lui pu compter sur un ancien Montpelliérain, Rémy Cabella qui fut du titre de champion de France en 2012. Face à ses anciens partenaires, le milieu offensif était très motivé et fut celui qui a créé du danger. Son égalisation, opportuniste après un cafouillage, l'a récompensé (48e). Enfin, dans un Vélodrome plus clairsemé que d'habitude, l'OM a eu le sort avec lui. Car c'est bien une erreur de jugement de l'arbitre, qui n'a pas vu le ballon sortir des limites du terrain avant le centre de Nkoudou, qui rend valide la reprise victorieuse de Sarr (72e). A Bordeaux, où la crise couve, la pression était grande sur les Girondins, alors que le virage sud était évidé de ses habituels pensionnaires, les Ultramarines, qui ont laissé une banderole pour faire passer leur message: "Joueurs sans fierté, virage Sud déserté". Face à des Guingampais également en difficulté, les Bordelais ont néanmoins rassuré leur monde en remportant leur première victoire en un mois, grâce à Yambéré qui a repris un corner de Khazri (6e passe décisive pour le Tunisien). Au classement, Bordeaux grimpe à la 12e place et compte deux longueurs d'avance sur Guingamp engoncé au 17e rang, après ce troisième revers d'affilée. Le programme dominical se finit à 21h00 avec Saint-Etienne-Rennes. Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Paris SG 0 - 3 samedi Lyon - Angers 0 - 2 Reims - Troyes 1 - 1 Caen - Lille 1 - 2 Bastia - Monaco 1 - 2 Toulouse - Lorient 2 - 3

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire