EN DIRECT. Régionales 2015 en Normandie : résultats, réactions, analyses

A partir de 19h00, le dimanche 6 décembre 2015, suivez l'actualité du premier tour des élections régionales, sur Tendance Ouest et tendanceouest.com.

Les rédactions de La Manche Libre et Tendance Ouest se mobilisent sur l'ensemble de la région et dans 4 studios à Rouen, Caen, Alençon et Saint-Lô. Plus de 70 responsables politiques se succèdent en direct à partir de 20h15.

Découvrez l'ensemble des résultats du premier tour ICI avec notre carte interactive.

Le DIRECT VIDEO du studio de Rouen

Le DIRECT VIDEO du studio de Caen

Le DIRECT VIDEO du studio de Saint-Lô

Le DIRECT AUDIO du studio d'Alençon : cliquez ICI