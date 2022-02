Washington (AFP). Obama va s'adresser aux Américains quatre jours après la tuerie en Californie

Le président américain Barack Obama va s'adresser aux Américains dimanche, dans une rare allocution depuis le Bureau ovale, quatre jours après la tuerie en Californie pour laquelle la piste terroriste est privilégiée et qui a été saluée par le groupe Etat islamique (EI). M. Obama a assuré samedi que l'Amérique ne se laisserait pas "terroriser". "Nous sommes Américains. Nous défendrons nos valeurs, celles d'une société ouverte et libre. Nous sommes forts. Nous sommes résistants. Et nous ne nous laisserons pas terroriser", a-t-il déclaré dans son intervention hebdomadaire diffusée par la Maison Blanche. Dimanche à partir de 20H00 (01H00 GMT lundi) depuis le Bureau ovale, il s'appliquera à nouveau à rassurer les Américains. L'attaque de mercredi a fait 14 morts et 21 blessés à San Bernardino, en Californie (ouest). Les auteurs, Tashfeen Malik, 29 ans, et son époux Syed Farook, 28 ans, ont été abattus après une fusillade nourrie avec la police. La police fédérale américaine, le FBI, a souligné la "minutieuse préparation" des tueurs et affirmé qu'elle privilégiait "l'hypothèse d'un acte terroriste". Si cette piste était confirmée, ce serait l'attentat le plus meurtrier aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001. Le FBI a annoncé dimanche avoir perquisitionné une propriété à Riverside (Californie), mais a refusé de donner l'adresse. Selon NBC News, le FBI a fouillé la maison de Enrique Marquez, un ami de Farook ayant acheté les fusils d'assaut utilisés dans la fusillade, mais qui n'est pas considéré comme suspect. Samedi, l'EI a salué les auteurs du massacre qu'elle qualifie de "soldats" de son califat autoproclamé, sans pour autant revendiquer leur action. Barack Obama et son homologue français François Hollande ont réaffirmé leur volonté, "face à une menace commune", de faire "front commun avec leurs alliés" contre le jihadisme, a indiqué la présidence française à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. La France a été touchée le 13 novembre par les pires attentats de son histoire qui ont fait 130 morts. Le discours de M. Obama sera centré dimanche sur "les mesures que notre gouvernement prend pour faire face à sa priorité absolue: assurer la sécurité du peuple américain", a précisé la Maison Blanche. "Le président fera un point sur l'enquête en cours à propos de l'attaque tragique de San Bernardino" et évoquera "la menace terroriste en général, y compris la nature de la menace, son évolution, et comment nous allons la vaincre". La dernière fois que M. Obama avait prononcé un discours à la nation depuis le Bureau ovale remonte à août 2010, quand il avait annoncé la fin des opérations de combat en Irak. - "Nouvelle phase de la menace terroriste" - Les enquêteurs du FBI ont trouvé chez le couple "des signes de radicalisation" et une "inspiration potentielle par des organisations terroristes étrangères", mais rien indiquant qu'ils faisaient partie d'un réseau organisé ou d'une "cellule", a insisté le chef du FBI, James Comey. La Maison Blanche a dit la même chose, après que le président eut été informé par le FBI des derniers développements de l'enquête. Les autorités étudient une page du réseau social Facebook sur laquelle Malik aurait fait acte d'allégeance au groupe EI.

