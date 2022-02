Accident mortel entre deux voitures dans l' Orne : 2 morts et un blessé

Collision mortelle entre deux voitures. A bord de l'une d'elle, deux hommes, l'un âgé de 47 ans et un second âgé de 25 ans sont décédés, dans le second véhicule un homme âgé de 65 ans, qui a été légèrement blessé.

L'accident s'est produit un peu après 3 heures du matin, au niveau de Saint-Ouen-le-Brisoult, sur la RD 976 sur l'axe entre Domfront et Pré-en-Pail, à la limite des départements de l'Orne et de la Mayenne.

20 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame de la route.