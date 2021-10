Tendance Ouest se mobilise pour votre sécurité sur la route

Le dernier rapport sur les accidents de la route montre une forte hausse des morts sur la route le mois dernier, 355 personnes sont décédées en avril 2011 soit une hausse de presque 20% comparée à avril 2010. Depuis janvier plus de 1260 personnes ont trouvés la mort sur les routes de France.



Tendance Ouest se mobilise la semaine prochaine avec la société Objectif Prévention en offrant à chaque participant du jeu de l'Expresso des kits de sécurité avec le gilet fluo et le triangle mais aussi votre éthylotest électronique et des GPS offert par Roady Coutances.



Depuis la création de l'info trafic chaque 1/2h sur l'antenne de Tendance Ouest, notre radio a toujours appelé à la vigilance, au respect du code de la route, des limitations de vitesse, des distances de freinage, ou encore à la non consommation d'alcool et de stupéfiant chaque jour, ces dernières recommandations sont même doubler chaque soirée du week-end.

Sur la route soyez responsable, vigilant, attentif...

Ecoutez Tendance Ouest pour connaitre vos conditions de circulation en Basse-Normandie et participez à l'info trafic au 02 33 05 32 30



http://www.accessoire-securite-routiere.com/