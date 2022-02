Paris (AFP). Attentats de Paris: un proche du logeur d'Abaaoud présenté à un juge

Un homme de 25 ans va être présenté samedi matin à un juge d'instruction, soupçonné d'avoir participé à la fourniture d'un logement à deux auteurs des attentats de Paris durant leur brève cavale, dont Abdelhamid Abaaoud, a-t-on appris de source judiciaire. Cet homme, qui n'est pas connu pour appartenir à la mouvance islamiste radicale, aurait mis en contact deux de ses connaissances: la cousine d'Abaaoud, Hasna Aïtboulahcen, et Jawad Bendaoud, qui a loué l'appartement de Saint-Denis où le jihadiste belge et un complice non identifié sont morts le 18 novembre. Bendaoud est pour l'heure le seul mis en examen dans le volet parisien de cette enquête franco-belge.

