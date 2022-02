Patrice Garande : "Contre Lille, je ne joue pas un relégable"

Pour défier les Lillois ce samedi, Patrice Garande a fait appel à l'ensemble de son groupe. Les joueurs présents à Monaco lors de la dernière sortie caennaise, mais aussi les autres professionnels du club. "Mon choix se fera après la séance de ce samedi matin, car il nous faut bien gérer trois matchs en une semaine", indique Patrice Garande.

Il n'a que faire du classement actuel des Lillois : "Il y a des équipes qui étaient programmées pour être là et qui n'y sont pas. Pas un seul instant, Lille a imaginé se retrouver là. Je fais abstraction des places. Je ne joue pas demain une équipe qui est relégable." Lille vient de changer d'entraîneur et reste sur une victoire à domicile contre Saint-Etienne (1-0).



En coulisses, Patrice Garande a indiqué travailler également contre l'emballage médiatique pour protéger ses joueurs. "On le rappelle, mais Nantes avait 30 points à la trêve l'an passé et a ensuite vécu une deuxième partie de saison plus compliquée. Pour nous, le tournant de la saison, ça va être la reprise en janvier. Des équipes vont évoluer avec le mercato et ce sera presque un nouveau championnat qui commencera".