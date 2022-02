L'unique concert français d'Indochine en 2015 retransmis sur la plateforme internet Tidal

"C'est à la fois une façon de remercier le public qui nous suit depuis 30 ans tout en proposant un concert avec un son de qualité", a expliqué à l'AFP Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine.

"Tidal diffuse des concerts en Hi-Fi et, à une époque où les gens écoutent de plus en plus de musique sur leurs smartphones, on a envie que le son, et les émotions, soient bien restituées", a-t-il ajouté.

Indochine est le seul groupe français à avoir répondu, il y a quelques mois, a l'appel lancé par le rappeur américain Jay-Z qui a décidé de fonder Tidal, une plateforme de musique en ligne regroupant des artistes indépendants.

Il a été rejoint notamment par son épouse Beyoncé, les britanniques de Coldplay, Rihanna, Daft Punk ou Madonna.

Concurrent des grandes plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify, et plus récemment Apple, Tidal assure proposer aux artistes un modèle économique plus intéressant et des standards de qualité supérieurs.

"On a trouvé intéressant que des artistes décident d'affirmer leur indépendance face à des plateformes qui s'associent avec des grandes maisons de disques", souligne Nicola Sirkis qui considère Tidal comme "contre-pouvoir".

Suite au lancement de Tidal en mars, Indochine avait été convié par Jay-Z à participer, en octobre, à un concert de charité à New York aux côtés de Beyoncé, Usher ou Nicki Minaj.

Le concert d'Indochine au Trianon accompagne la sortie du DVD Live et du double CD enregistré lors des deux derniers concerts de leur "Black City Tour", donnés au Stade de France les 27 et 28 juin 2014.