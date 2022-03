Alex Cloutier, le Caennais qui chante sur les Champs-Élysées

Dix à quinze soirs par mois, il est sur la scène du Lido à Paris. Accompagné d'un contrebassiste, il chauffe pendant le dîner, une salle venue voir le spectacle du célèbre cabaret du 116 bis avenue des Champs-Élysées. D'Édith Piaf au Daft Punk, l'éventail de ses reprises est large. "C'est un vrai défi car ce public ne vient pas pour nous mais pour le show qui suit, et ça me pousse à progresser dans la musicalité pour aller les chercher", confie ce natif de Paris, arrivé à l'âge de 4 ans dans la capitale bas-normande qu'il n'a plus quittée depuis.

Repéré par Yvan Cassar

Le 1er décembre dernier, son deuxième album Intruder est sorti sur les plateformes de téléchargement légal comme Amazon. Un opus également disponible lors de ses concerts dans différents bars de la région et "qui me sert de carte de visite. Quand j'ai pris 28 ans en 2014, j'ai un peu atterri en me disant qu'il ne fallait plus que je cherche à être forcément une tête d'affiche, mais plutôt à faire de ma passion un job". En 2009, il était resté aux portes des lives de "La Nouvelle Star", terminant 37e sur 25 000 candidats. Chanteur du groupe Supersonic de 2012 à octobre dernier, il vit de la musique depuis quatre ans, "et de façon un peu plus confortable" depuis qu'il chante à Paris. C'est Yvan Cassar, directeur musical bien connu de la scène française qui a notamment travaillé avec Johnny Halliday et Mylène Farmer, qui l'a repéré après un passage dans l'émission The Voice. "Difficile de savoir où je serai dans dix ans, car il est très difficile d'anticiper dans ce milieu, mais je me suis toujours accroché."