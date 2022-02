Elections régionales : quelle place en France et en Europe pour la Normandie ?

Marquée par son espace littoral, elle est la porte d’entrée fluviale de Paris. Elle possède également, malgré la crise économique, un potentiel agricole et industriel. Enfin, elle jouit, du fait de son patrimoine et de son histoire, d’une marque reconnue nationalement et internationalement (Mont-Saint-Michel, plages du Débarquement etc.) Cependant, elle doit également faire face à la concurrence des autres régions dont le poids économique s’est considérablement renforcé. Mais, comme les autres régions françaises, excepté l’Île-de-France, elle est structurellement faible par rapport aux autres régions européennes et notamment les länders allemands.

La réunification de la Normandie offre à cette nouvelle région la possibilité de se repositionner au sein des espaces français et européens, sans pour autant accentuer les oppositions territoriales et sociologiques intérieures.