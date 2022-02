Elections régionales : incertaine Normandie

Avec aujourd’hui cinq départements à droite, et deux régions, la Haute et la Basse-Normandie, à gauche (depuis 1998 et 2004), de quelle couleur politique sera la Normandie réunifiée ?



Au soir du premier tour des élections départementales, le 22 mars dernier, le rebond de la droite était incontestable. La percée du Front national dans l’Hexagone se ressentait par ailleurs aussi nettement sur le territoire. Le parti de Marine Le Pen comptabilisait 22,91% des suffrages exprimés dans le Calvados, 23,85% dans la Manche, 26,21% dans l’Orne, 31,44% dans l’Eure et 26,33% en Seine-Maritime.



Un second tour très ouvert

Sans surprise, ce dimanche 6 décembre, la liste FN de Nicolas Bay devrait atteindre un score historique. Un sondage de l’institut Odoxa pour les médias nationaux, publié mercredi 2 décembre, la place même en première position (30%, + 3 pts par rapport à l’enquête d’octobre), devant la liste de droite conduite par Hervé Morin (28%, -4 pts) et devant celle de gauche de Nicolas Mayer-Rossignol (23%, stable). Des prévisions, basées rappelons-le sur des intentions de vote, qui promettent à la Normandie une triangulaire au second tour. Selon le même sondage, l’issue du scrutin reste donc ouverte, en raison notamment des reports de voix, plus favorables à la gauche. La liste d’Union de la gauche arriverait légèrement en tête avec 35% des suffrages exprimés (+1 pt), devant les listes d’Union de la droite (34%, - 2 pts) et du Front national (31%, + 1 pt). L’impact des tragiques événements du 13 novembre dernier à Paris n’est sans doute pas étranger à ce revirement qui place la gauche gagnante en Normandie et le FN en forte progression alors que les signaux donnaient depuis des mois une victoire plutôt aisée de la droite.

Depuis la publication de cet article dans Tendance Ouest Caen et Rouen, jeudi 3 décembre, un nouveau sondage est paru. Consultez ses enseignements ici.