Comment vote-t-on aux Régionales ?

La réforme territoriale a modifié, par la loi du 16 janvier 2015, le périmètre des régions sans changer le mode de scrutin. Il s'agit d'un scrutin de liste paritaire, à deux tours, à la proportionnelle avec une prime majoritaire. Au premier tour, l'attribution des sièges se fait si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, une semaine plus tard, il faut procéder à un second tour.

Ventilation des sièges par département

Cependant, les conditions d'accessibilité sont particulières. Une liste doit réaliser 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Néanmoins, celles ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une autre liste.

La liste qui obtient le plus de suffrages gagne 25 % des sièges, le reste est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Enfin, la ventilation des sièges se fait par département. En Normandie, les 102 sièges du nouveau conseil régional sont attribués comme suit : Calvados 20 ; Eure 23 ; Manche 17 ; Orne 11 et Seine-Maritime 41.

Ce mode de scrutin assure, à la liste victorieuse au second tour, une majorité confortable. En Haute-Normandie, par exemple, lors du dernier scrutin, la liste d'union de la gauche obtient 55,1 % des suffrages exprimés mais recueille 37 sièges sur les 55 que compte l'hémicycle soit 67,3 %.