Cyril Aumont est donc l'heureux gagnant du électrique E-motion Prélude 26 pouces d'une valeur de 1299 € d'une autonomie de 70 km, roulant jusqu'à 25 km heure. Un cadeau offert à l'occasion des 10 ans de Cyles and Co Coutances qui faisait également ses portes ouvertes les 27, 28 et 29 novembre, Z.I du Château de la Mare.