Katy Perry dévoile sa nouvelle pochette!

Après le décor rose bonbon enfantin et la virée entre ados sur la plage , Katy Perry a décidé de revisiter une nouvelle période de la jeunesse dans l'exploitation de son dernier opus Teenage Dream , en mettant à l'honneur les années collège, ô combien ingrates pour certains.



Ainsi, sur la pochette de son prochain single Last Friday Night, nous retrouvons Katy Perry affublée d'un appareil dentaire et d'énormes lunettes tous droits sortis d'un épisode d'Ugly Betty.



