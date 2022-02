La Manche et Guernesey s’associent pour le Salon Nautic 2015

Véritable destination nautique, la Manche est le deuxième département côtier de France avec ses 355 kms de côtes et ses 19 ports, les possibilités de navigation y sont multiples voile bien-sûr mais aussi kayak de mer, kitesurf, plongée, aviron, wakeboard, voile, longe-côte, parapente,

La Manche est riche d’un patrimoine navigant et d’une grande tradition maritime où marins et pêcheurs, voiliers et voiles traditionnelles racontent l’histoire d’un territoire. Héritage viking, bataille navale (La Hougue), campagnes de Terre Neuve, épopée transatlantique, corsaires ou encore des côtes qui permirent le retour de la liberté en Europe en 1944 à Utah Beach... tel est le passé dont est empreint le littoral manchois.

Guernesey et ses îles voisines, Herm, Serq et Aurigny, offrent un cadre idéal pour la navigation de plaisance. Chaque année, elles accueillent plusieurs milliers de plaisanciers qui profitent des conditions de navigation idéales au cœur d’un paysage côtier accueillant.

A Guernesey, à l’abri des vents, le port de St Peter constitue le meilleur point d’ancrage des îles Anglo-Normandes, Ses fonds marins accueillent de nombreuses épaves. Considéré comme l’un des plus jolis ports d’Europe St Peter Port abrite aussi en ses murs la maison de Victor Hugo, Hauteville House.