Yaoundé (AFP). Boko Haram: l'armée camerounaise affirme avoir tué 100 islamistes et libéré 900 otages

L'armée camerounaise a tué en trois jours "une centaine" d'islamistes nigérians de Boko Haram, libéré 900 otages et saisi des drapeaux de l'Etat islamique (EI) au cours d'une opération dans l'Extrême-Nord du Cameroun, a affirmé mercredi le ministère camerounais de la Défense sur la radio nationale. "Une opération spéciale de ratissage menée du 26 au 28 novembre contre les combattants" de Boko Haram dans les localités frontalières avec le Nigeria "a permis de neutraliser plus d'une centaine de jihadistes", affirme dans ce communiqué le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo. D'après le communiqué, cette opération a aussi permis de "libérer près de 900 otages, de saisir une importante cargaison d'armes et de minutions, ainsi que des drapeaux blancs-noirs de l'Etat islamique". Aucune précision n'a été fournie sur le profil de ces "otages". Ce bilan de l'opération militaire n'a pas pu être confirmé de source indépendante. Jointes par téléphone dans la région inaccessible à la presse, certaines sources sécuritaires ont confirmé l'opération, sans être en mesure de fournir un bilan précis recoupant celui du gouvernement camerounais.

