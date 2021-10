Découvrez "The Lazy Song" sur tendanceouest.com, extrait de l'album "Doo -wops & hooligans" de Bruno Mars.

C’est mieux si vous ne comprenez pas, contentez-vous d’écouter et passez un bon moment. C’est la réponse que Bruno Mars vous donnera , accompagnée d’un sourire, si vous lui demandez de décrire son propre son et sa musique. Il préfère chanter, jouer et écrire ses chansons plutôt qu’en parler, mais cela devient de plus en plus inévitable ces temps-ci. On pourrait croire que Mars est sorti de nulle part, coécrivant, produisant et chantant sur le hit de B.o.B. « Nothin’ On You » suivi du tube en puissance de Travie McCoy « Billionnaire », mais il est clair sur un point : « ce succès n’est pas venu en une nuit ».

Mars est un chanteur, un songwriter, un producteur et un musicien aux talents multiples qui se sent le plus à l’aise sur scène. Né à Honolulu, à Hawaii, dans une famille ancrée dans la musique, il a pratiquement été élevé sur scène. Son père, un percussionniste latin de Brooklyn a organisé une revue digne de Las Vegas qui comprenait toute la famille, y compris sa mère, une chanteuse talentueuse. « J’étais jaloux ! » dit Mars en rigolant lorsqu’il se revoit à 4 ans observer sa famille reprendre des hits de le Motown, faire des medleys et des imitations devant des audiences enthousiastes partout sur sa plage natale de Waikiki Beach. « Mon père m’a mis sur scène et je me rappelle chanter une chanson d’Elvis Presley, ça a été un choc. Depuis ce moment, je suis accro. »

Riche en musiques diverses du monde entier; Honolulu a été une ville natale stimulante pour l’apprenti chanteur/songwriter. A une extrémité du spectre, sa maison était remplie de classiques des années 1950, la passion de son père. En même temps, la ville est riche en sons traditionnels, incluant le reggae, le rock et le folk, au même titre que les hits pop les plus récents. « En gros Hawaii est au milieu du monde, alors on y est exposé à tout genre de musique », explique Mars.

Dès qu’il a obtenu son bac, Mars a quitté Hawaii pour Los Angeles avec le rêve de lancer sa carrière d’interprète. Ce rêve a été mis entre parenthèses lorsque The Smeezingtons, l’équipe de production/composition qu’il avait fondé avec Philip Lawrence et Ari Levine, a soudainement décollé. L’équipe a fourni des hits majeurs pour une liste variée de personnes talentueuses, parmi les quels « Right Round » de Flo Rida, « Billionnaire » de Travie McCoy, « Long Distance » de Brandy et « Waving Flags » de K’Naan, qui n’est autre que l’hymne officiel de la coupe du monde.

Mars décrit le temps passé à produire comme une étape importante dans son développement en tant qu’artiste. « J’ai réalisé qu’en tant qu’artiste il est nécessaire de se diriger vers cette industrie avec une connaissance et une vision de qui l’on est claires. Etant si jeune quand j’ai été signé pour la première fois, je n’ai jamais vraiment eut une idée de qui je voulais être. Les choses marchent vraiment bien aujourd’hui car tout ce que je chante, j’écris et je compose est vraiment moi. »

Sur les talons de « Nothin’ On You » et « Billionnaire » et comme avant-goût de ce qui est à venir de la part de Bruno Mars, Elektra Records sort un EP 4-titres pertinemment appelé « It’s Better If You Don’t Understand ». Le titre est extrait d’une phrase de « The Other Side », une des chansons de l’EP en featuring avec Cee-Lo Green et qui voit à nouveau Mars et B.o.B. faire équipe. La chanson décrit la routine du musicien. « En gros c’est une histoire sur le style de vie que l’on finit par mener en tant qu’artiste et sur la manière dont je le décrirais à une fille que je viendrais juste de rencontrer pour essayer de lui expliquer, mais au final… C’est mieux si tu ne comprends pas. »

Lorsqu’on lui demande de décrire la musique qu’il est sur le point de sortir Mars dit « c’est dur de me mettre dans une boîte. Je me contente d’écrire des chansons dans les quelles je crois fortement et qui viennent de l’intérieur. Il n’y a pas de combine. C’est de l’honnêteté avec de grandes mélodies. Et je vais donner mon maximum sur le chant.” Les chansons sur l’EP sont écrites à partir de diverses expériences de la vie, Mars y mélange voix flottante et production simple. Toutes les chansons sont produites et écrites avec son partenaire de The Smeezingtons, Philippe Lawrence.

Bien qu’il soit incroyablement fier des enregistrements, Mars sent que la meilleure manière d’appréhender le son est de le voir se produire en concert avec son groupe. « C’est ce qui m’excite le plus - prendre les chansons et les emmener faire le tour du monde. » Le seul endroit où il aimerait plus être qu’en studio, c’est avec son groupe sur scène - où il a grandi. « Je pense que les gens vont vraiment être attirés vers les concerts. On en a fait une fête. »

