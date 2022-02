Istanbul (AFP). Plusieurs blessés dans une explosion peut-être due à une bombe artisanale dans le métro d'Istanbul (médias)

Une explosion qui pourrait avoir été provoquée par une bombe artisanale s'est produite mardi soir à proximité d'une station du métro d'Istanbul, dans le district de Bayrampasa, faisant plusieurs blessés, selon les médias turcs. Les autorités locales ont immédiatement interrompu le trafic sur l'ensemble du réseau de métro de la plus grande ville de Turquie, selon eux. Il a repris sur une partie des lignes quelques dizaines de minutes plus tard. Des sources proches des services de sécurité citées par l'agence de presse Dogan et le quotidien Hürriyet ont affirmé que la détonation avait été causée par un engin dissimulé dans un tuyau et placé près d'une passerelle qui enjambait la ligne de métro. "Cinq de nos concitoyens ont été blessés lorsqu'une bombe artisanale déposée le long des barrières d'une passerelle", a pour sa part déclaré le maire du district de Bayerampasa, Atila Aydiner, sur la chaîne de télévision A Haber. Plusieurs médias turcs ont évoqué plus tôt la piste d'une explosion accidentelle, provoquée par un transformateur électrique. Aucune de ces pistes n'a été immédiatement confirmée de source officielle. "Une explosion s'est produite près de Kadife. Un de nos concitoyens a été légèrement blessé. L'origine de cette explosion n'est pas claire. Nous examinons toutes les hypothèses", a déclaré le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin, cité par l'agence de presse progouvernementale Anatolie. M. Sahin a fait état d'une personne légèrement blessée, alors que la chaîne d'information NTV a évoqué le chiffre de six blessés. "Un bruit ressemblant à une explosion a été rapporté à la station de métro de Bayrampasa et a provoqué l'arrêt du trafic. L'origine de ce bruit n'est pas connue", a pour sa part indiqué l'agglomération d'Istanbul dans une brève déclaration. Les télévisions turques ont diffusé des images de nombreuses ambulances arrivant sur les lieux et de passagers s'éloignant sur les rails du lieu de l'explosion. La Turquie a récemment été visée par l'attentat le plus meurtrier de son histoire, qui a fait 103 morts le 10 octobre devant la gare centrale d'Ankara. Le gouvernement islamo-conservateur turc a attribué cette attaque au groupe Etat islamique (EI).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire