Rouen. Rouen : un blessé dans un accident avec le métro

L'effet boule de neige a provoqué de nombreux ralentissements sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime) et sur l'ensemble du réseau du métro dans l'agglomération. Dans la matinée du mardi 12 juin 2018, sur les coups de 10 heures, une voiture et une rame de métro se sont percutés sur l'avenue de Bretagne.

Un blessé conduit à l'hôpital

Pour le moment, les causes de cet accident ne sont pas connues. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé et conduit vers le CHU de Rouen. Les quelque 150 passagers du métro sont tous indemnes et avaient quitté par eux-mêmes la rame avant l'arrivée des secours. L'incident a mobilisé sept sapeurs-pompiers et trois véhicules pendant près d'une heure. La circulation a repris normalement en fin de matinée.