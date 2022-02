Le Bourget (France) (AFP). Climat: les délégations entament le marathon des négociations

Les délégations de 195 pays à la conférence de Paris sur le climat ont entamé mardi des négociations marathon pour parvenir d'ici à une dizaine de jours à un accord sur le réchauffement, incitées à accélérer le rythme par les présidents Hollande et Obama. En marge de la conférence, l'Afrique, qui subit déjà de plein fouet les conséquences du réchauffement, avec notamment une avancée des déserts et un assèchement de ses cours d'eau, s'est vu promettre 2 milliards d'euros d'ici à 2020 par la France pour développer ses énergies renouvelables. L'annonce a été faite par le président François Hollande au cours d'un mini-sommet au Bourget, près de Paris, d'une douzaine de chefs d'Etat africains sur le thème "Défi climatique et solutions africaines". "Je vous engage à travailler d'arrache-pied", a lancé de son côté le président de la conférence, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, en donnant le coup d'envoi des travaux de la COP21 réunie jusqu'au 11 décembre. Il faut "avancer sur le fond, la substance de façon à respecter le mandat extrêmement fort donné" lundi par quelque 150 chefs d'Etat et de gouvernement réunis au Bourget, a ajouté M. Fabius. "Il faut vraiment qu'on aboutisse à des résultats". Pour le président Hollande, qui a effectué mardi une visite sur le site, la conférence est cependant "bien partie". Même s'il voit "deux écueils" : "soit on charge la barque et elle coule, soit on l'allège et elle ne va nulle part". "Il faut que ce soit une embarcation qui fait que le monde avance pour les prochaines années avec un horizon, un cap et des moyens d'être sûrs d'arriver à moins de deux degrés" de réchauffement, a-t-il ajouté. Le président américain a encore ajouté à la pression en soulignant qu'agir sur le climat est un "impératif" pour l'économie et la sécurité Les dirigeants du monde entier avaient donné lundi une impulsion politique aux discussions, qui n'ont guère progressé ces derniers mois, en lançant des appels unanimes à sauver la planète. "Il n'est plus temps de reformuler des positions. Le temps est venu d'élaborer des positions collectives qui répondent aux inquiétudes de toutes les parties et puissent être adoptées par consensus", a insisté Daniel Reifsnyder, co-président des débats. - Plus de 200 options - La tâche s'annonce difficile. "Le projet d'accord est long et a beaucoup d'options. A quelle vitesse les négociations vont-elles avancer?", s'interroge un délégué européen. La Fondation Nicolas Hulot, l'ONG de l'envoyé pour la planète du président François Hollande, a dénombré "plus de 200 options et plus de 1.200 expressions ou phrases +entre crochets+", soumises à discussion. Le texte en débat, d'une cinquantaine de pages, est divisé en grands chapitres: objectif de long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, financements des politiques climatiques des pays du Sud, mécanisme pour réviser régulièrement à la hausse les engagements des pays, etc. Les négociateurs doivent remettre une version élaguée du texte samedi aux ministres, qui prendront la main durant la deuxième semaine de la COP. Objectif: élaborer le premier accord engageant l'ensemble de la communauté internationale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement de la planète à +2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Or les engagements déjà publiés par 183 pays, sur les 195 réprésentés, placent encore le monde sur une trajectoire de +3 degrés. L'accord espéré le 11 décembre à Paris doit permettre au monde d'amorcer un virage historique pour se détourner des ressources fossiles, qui fournissent aujourd'hui une large part de l'énergie mondiale mais sont à l'origine du réchauffement inédit de la planète. Alors que les ONG espèrent faire entendre leur voix, les manifestations ont été interdites jusqu'au 13 décembre à minuit sur "plusieurs communes avoisinantes du Bourget", ainsi qu'à Paris même, dans le "secteur des Champs-Elysées, du Grand Palais et de la Concorde".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire