Lady Gaga dévoile un nouveau titre

Rappelons que le nouvel album de Lady Gaga "Born this way" sortira le 21 mai prochain en France. Cet album contiendra bien sûr "Born this way" mais aussi "Judas" qui est le tube du moment sur les radios musicales.

Lors d'un concert cette semaine au Mexique, Lady Gaga a dévoilé une version acoustique du 3ème extrait de l'album "Americano".

A noter enfin que Lady Gaga sera France durant le mois de mai pour présenter son nouvel album et pour participer à l'émission X-Factor sur M6.