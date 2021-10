Cherbourg : la ferraille au secours du port

Alors que le terminal vrac n'accueillera pas les millions de tonnes de charbon espérées et que la fameuse grue dédiée à cet effet va carrément quitter Cherbourg, la société Thompson recyclage pourrait bien apporter un ballon d'oxygène au port de Cherbourg.

Et la bonne nouvelle devrait venir de la ferraille et non pas du charbon. L'entreprise bas-normande prévoit en en effet de développer un trafic de 37 000 tonnes de ferrailles sur les deux années à venir. On évoque déjà 12 à 15 escales sur les quais cherbourgeois.

En parallèle, la société Thompson pourrait aussi développer un trafic de 200 conteneurs de déchets plastiques, de cartons et de bois. De quoi embaucher 35 personnels et d'investir dans du nouveau matériel.

En 2011, six bateaux sont attendus à Cherbourg pour débarquer 14 000 tonnes de ferrailles. Une nouvelle bien accueillie dans la communauté portuaire même si on reste prudent. La CCI précise que les démarches sont en cours pour développer ces trafics