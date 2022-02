Haute-Normandie : le nombre d'intérimaires en nette augmentation

Le nombre d'intérimaires augmente de 3,6% à la fin du mois de septembre 2015 par rapport à la fin du mois d'août en Haute-Normandie. Ils sont 24 000 à travailler en interim dans notre région.

Une hausse qui s'observe plus particulièrement en Seine-Maritime (+3,8%, soit 610 intérimaires en plus) que dans l'Eure (+ 3,2% entre août et septembre 2015).

28% ont moins de 25 ans

En septembre 2015, 6 900 intérimaires ont moins de 25 ans. Ils représentent 28% des intérimaires haut-normands. Plus de 14 300 intérimaires travaillent dans le secteur industriel, cela représente 58% des intérimaires de la région.