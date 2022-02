Attentats de Paris. Les Rolling Stones en hommage à Cédric Mauduit sur Tendance Ouest à 13h30

L'un des amis de Cédric Mauduit a contacté Tendance Ouest, le lundi 30 novembre, pour demander si il était possible de programmer les Roling Stones à 13h30.

A cette heure là, les obsèques de Cédric Mauduit débuteront à l'abbaye aux Hommes de Caen.

L'appel d'un frère

La mort brutale de Cédric laisse dans la douleur sa femme et ses deux jeunes enfants, Antoine, agé de 7 ans et Apolline, agée de 3 ans et demi. Dès le lendemain des attentats, son frère Matthieu expliquait sur Facebook qu'après une nuit sans sommeil il avait décidé de lancer une invitation aux Rolling Stones et à David Bowie pour qu'ils viennent à l'enterrement de Cédric.

Matthieu Mauduit expliquait dans son message que son frère, décédé au Bataclan, "était le plus grand fan des Rolling Stones et de David Bowie qu'il n'a jamais connu".

Les rolling Stones ont répondu qu'il ne pourraient être présents.

Tendance Ouest jouera "Jumping Jack Flash" des Rolling Stones, le lundi 30 novembre à 13h30, à la mémoire de Cédric, pour sa famille et ses amis.