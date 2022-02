Le film "Guillaume, la jeunesse du conquérant" disponible en DVD

Après avoir été diffusé dans une quarantaine de salles, principalement en Normandie mais aussi à Paris, et fait un total de près de 11 000 entrées, le film du Caennais Fabien Drugeon continue son bonhomme de chemin, lui qui rappelle si bien que la première conquête de Guillaume fut son titre.

Attention, 8 000 exemplaires seulement sont disponibles.

Pratique. 9,50€. Points de vente à Caen au cinéma Lux, à la Fermeture éclair, à la Fnac et chez Leclerc. Points de vente à Rouen à la Fnac et chez Leclerc. Commande en ligne aussi possible sur www.guillaumeleconquerant.fr.