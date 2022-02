Paris (AFP). Ligue 1: Caen, dauphin surprise de Paris, humilie Bordeaux

Caen est le nouveau dauphin surprise du Paris SG après avoir fait subir un véritable calvaire à des Bordelais aux abois sur leur propre pelouse (4-1) grâce notamment à un doublé de Damien Da Silva, dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1. Les Normands ont enchaîné un 3e match consécutif sans défaite et comptent désormais 2 points d'avance sur Angers, 3e, à 13 longueurs de l'intouchable armada parisienne. Syam Ben Youssef a ouvert le score dès la 6e minute avant que Da Silva (57e, 61e) et Andy Delort (77e) n'enfoncent définitivement les Girondins, qui ont terminé la rencontre à dix après l'exclusion d'André Poko (80e) et ont réduit le score par Enzo Crivelli (90e). Bordeaux, englué à une piteuse 14e place, a subi une véritable humiliation devant son public et aura peut-être du mal à s'en remettre. Cette lourde défaite fragilise surtout la position de l'entraîneur Willy Sagnol, déjà bien secoué il y a un mois. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Étienne s'était remis en selle en championnat après deux défaites d'affilée en venant à bout de Guingamp (3-0) au stade à Geoffroy-Guichard. Les Verts pointent à la 5e place de la L1 (en attendant le match de Monaco, 7e, à Marseille à 21h00) et effacent les deux déroutes face au rival lyonnais (3-0) et Marseille (2-0). Résultats de la 15e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lyon - Montpellier 2 - 4 samedi Paris SG - Troyes 4 - 1 Toulouse - Nice 2 - 0 Reims - Rennes 2 - 2 Gazélec-Ajaccio - Lorient 1 - 1 Nantes - Bastia 0 - 0 Angers - Lille 2 - 0 dimanche Saint-Etienne - Guingamp 3 - 0 Bordeaux - Caen 1 - 4 (21h00) Marseille - Monaco

