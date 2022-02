PARIS (AFP). Échauffourées à Paris: 100 interpellations, selon un bilan du préfet de police

Les policiers ont procédé dimanche à la mi-journée à 100 interpellations place de la République, où se sont rassemblées quelques centaines de personnes opposées à la conférence sur le climat en dépit de l'interdiction de manifester, a déclaré le préfet de police de Paris Michel Cadot. "Ce sont des petits groupes violents qui s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des projectiles" comme des "bougies" ou "une boule de pétanque", a indiqué le préfet, précisant que personne parmi les manifestants ou les policiers n'avait été blessé. Ces "petits groupes" dont certains "le visage masqué" et "porteurs de projectiles" ont "essayé de passer" à travers le dispositif policier. Quelque 200 à 300 d'entre eux ont donc été "canalisés" par les forces de l'ordre sur la place et, parmi eux, une centaine interpellés. Lors d'un point presse sur la sécurité et la circulation en région parisienne, M. Cadot a confirmé que quelque 4.500 manifestants avaient pris part dimanche à une chaîne humaine pour dénoncer "l'état d'urgence climatique", "sans incidents". Selon les organisateurs, près de 10.000 personnes ont participé à ce rassemblement. Par ailleurs, le préfet de police a indiqué qu'il y avait, à 16H00, "trois fois moins de bouchons" en région parisienne qu'un dimanche ordinaire et qu'il n'y avait donc pas de difficultés de circulation à cette heure. Sur 150 chefs d?État attendus à l'occasion de la COP21, 65 étaient déjà arrivés à la mi-journée, a détaillé le préfet. Lundi, quinze derniers chefs d?États sont attendus mais pas à l'aéroport d'Orly, selon M. Cadot. Cela devrait permettre de lever les restrictions de circulation initialement prévues sur l'autoroute A6.

