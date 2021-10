Foot : Le joueur du RC Lens condamné à Caen

Le match a été stoppé net à la 47e minute sur le score de 1 but à 4. L’arbitre de touche, Emmanuel Boisdenghien, s’écroulait alors au sol. Il venait de recevoir un projectile lancé depuis les tribunes de Bollaert (Lens) et se plaignait de douleurs, notamment à la tête. Cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits. Seul joueur témoin auprès de lui au moment des faits : Alaeddine Yahia, 29 ans, défenseur franco-tunisien du Racing-Club de Lens.

Lors d’une conférence de presse, cinq jours plus tard, ce dernier a prétendu que le projectile reçu n’était en fait qu’une boulette de papier, avec trois frites dedans ! “Qu’il aille voir Steven Spielberg, car il est bon pour jouer au cinéma. Qu’il arrête de « mythoner », de dire qu’il ne dort plus la nuit et qu’il voit Bollaert dans son sommeil. Je n’excuse pas le geste. C’était lâche. Ça a été fait dans son dos. Mais, pour moi, tout ça c’est juste du cinéma”, déclarait Alaeddine Yahia dans La voix du Nord.

Ses propos ont été relayés par la presse nationale dès le lendemain et diffusés sur le site Internet officiel du Racing-Club de Lens. De quoi inciter Emmanuel Boisdenghien à porter plainte pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Caen où les parties ont été entendues le 22 mars dernier et la décision mise en délibéré au jeudi 28 avril.

5 000 ¤ d’amende

Durant l’audience, Emmanuel Boisdenghien avait insisté sur le fait qu’il ne pouvait plus exercer son métier à Lens, où pèserait sur lui le soupçon de partialité. L’arbitre déclarait être atteint dans son honneur. L’avocat d’Alaeddine Yahia avait lui soulevé l’incompétence du tribunal de Caen et une nullité de procédure avant d’avancer que la plainte demeurait abusive. Toujours selon lui, son client pouvait, en toute bonne foi, penser que l’arbitre faisait du cinéma et était en droit de ne pas le croire.

Le tribunal de Caen a finalement été reconnu compétent dans cette affaire et a déclaré Alaeddine Yahi coupable de diffamation. Celui-ci devra payer 5 000 ¤ d’amende, 5 000 ¤ de dommages et intérêts au plaignant et participer à ses frais de procédure à hauteur de 2 000 ¤.