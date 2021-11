2 ans et demi de suspension pour un coup de boule sur un arbitre

Réunie mardi à Hérouville Saint Clair, la commission de discipline de la Ligue de football de Basse-Normandie a condamné un joueur du club de Bessin Nord (DHR) dans le Calvados à plus de 2 ans et demi de suspension. Ce dernier avait mis un coup de boule à l'arbitre en marge d'une rencontre entre son club et le club de Cambes en Plaine.