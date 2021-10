Guerre en Libye : l'OTAN dans l'engrenage

Mais surtout, le soir du 30 avril dans un quartier chic de Tripoli, trois missiles de l'OTAN tirés sur une résidence de la famille de Mouammar Kadhafi : celui-ci en est sorti indemne, mais son fils cadet Saïf al-Arab et trois de ses petits-enfants ont été tués. D'où réaction vengeresse du gouvernement kadhafiste : 'Tenter d'assassiner Mouammar Kadhafi et tuer une partie de sa famille, cela excède le mandat de l'ONU qui s'en tient à la protection des populations civiles !” 'Les cibles de l'OTAN sont militaires, nous ne visons pas les civils”, répond évasivement le général Charles Bouchard, chef des opérations de l'OTAN en Libye. Il veut ainsi nier que les alliés soient pris dans un engrenage.

L'escalade des frappes de l'OTAN ne suffit d'ailleurs pas à dissuader les troupes de Kadhafi de continuer les opérations. Le 2 mai, leurs blindés ont repris l'offensive contre la ville de Misrata, coupée du reste du pays, et où des centaines de réfugiés africains survivent misérablement dans les terrains vagues de la zone portuaire. Objectif des kadhafistes : empêcher les secours internationaux d'accéder au port, et obliger ainsi la ville à capituler. Slogan de Tripoli : “Le dirigeant (Kadhafi) a offert la paix à l'OTAN, mais l'OTAN la refuse.”



