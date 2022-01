Paris (AFP). Début aux Invalides de la cérémonie d'hommage national aux victimes

La cérémonie d'hommage national aux victimes des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre a débuté vendredi en présence de François Hollande, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. François Hollande est arrivé dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides à 10H33 et s'est placé devant le drapeau tricolore. La Marseillaise a ensuite retenti dans la cour d'honneur. Deux semaines jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la France rend un hommage "national et solennel" aux Invalides aux 130 morts et quelque 350 blessés dénombrés lors de ces attaques jihadistes sans précédent. Dès 09H30, quelques-unes des quelque 2.000 personnes attendues ont pénétré dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, les élus ceints pour beaucoup d'entre eux de leur écharpe tricolore. L'Elysée a souhaité une cérémonie de près d'une heure, "sobre, grave et solennelle". La cantatrice Nathalie Dessay et la chanteuse franco-israélienne Yael Naïm devaient y participer. Une vaste tribune de 2.650 places a été érigée dans la cour pour accueillir, outre les proches des victimes et les blessés, les membres du gouvernement et le représentants de "l'ensemble des autorités de l'Etat prévues par le protocole de la République", selon la présidence. Ont été conviés parlementaires, corps constitués, anciens présidents de la République et Premiers ministres, représentants des partis politiques, du corps diplomatique et des services de secours et de police intervenus lors des attentats. Les quelque 300 journalistes français et étrangers accrédités étaient soumis quant à eux à une fouille minutieuse. Le président de la République fera son entrée aux Invalides à 10H30 précises. Après les honneurs militaires rendus par la garde républicaine et une Marseillaise, les noms des 130 personnes tuées dans les attentats devaient être égrenés, leurs photos projetées sur un grand écran noir. "Il est important que l?on prononce le nom de chacune des victimes () dont les visages, dont la vie, incarnaient cet idéal de culture, cet idéal de fête, cet idéal de partage, cet idéal d?amour", a souligné vendredi Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand. François Hollande prendra la parole pendant une vingtaine de minutes pour "rendre hommage aux personnes décédées et blessées et, à travers elles, à la génération qu'elles représentaient", explique-t-on à l'Elysée. "Même s'il y a une grande diversité d'âges, d'origines et de parcours, ce qui ressort, c'est leur jeunesse", 35 ans en moyenne, souligne un proche du président. - "Prière solennelle" - "C?est le droit à la vie, c?est la liberté, c?est la culture, c'est une certaine forme de mode de vie, de civilisation, que (les auteurs des attentats) ont voulu assassiner", a encore souligné Jack Lang. François Hollande a invité tous les Français à se joindre à cet hommage national en pavoisant leur domicile avec le drapeau tricolore dont le gouvernement a mis en ligne une version "haute définition" pour que tous ceux qui n'en possèdent pas puissent l'imprimer et l'afficher. Le recteur de la grande mosquée de Paris Dalil Boubakeur a appelé pour sa part tous les imams de France à s'associer vendredi à une "prière solennelle" en hommage aux victimes. Quelques fausses notes toutefois dans cette unanimité : une poignée de familles de victimes ont refusé de s'associer à cet hommage, tel le journaliste Jean-Marie de Peretti, qui a déploré l'absence de "décisions fortes" au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier. L'une d'elles a refusé que le nom de son mort soit prononcé. Dans le même temps, la mobilisation internationale contre l'EI se poursuit. Dès jeudi, Berlin a proposé de déployer une frégate et des avions de reconnaissance et de ravitaillement pour participer au combat contre l'EI en Syrie. A Londres, le Premier ministre britannique David Cameron a exhorté son Parlement à autoriser l'aviation militaire britannique à frapper "ces terroristes au coeur". A Moscou, François Hollande et son homologue russe Vladimir Poutine sont convenus de "coordonner et intensifier" leurs bombardements aériens en Syrie contre l'EI. La tension s'est en revanche quelque peu relâchée à Bruxelles, où la menace terroriste à été abaissée d'un cran, à 3 sur une échelle de 4, permettant à la vie de reprendre son cours dans la capitale belge.

