Paris (AFP). Le chômage connaît en octobre sa plus forte hausse depuis 2013

Après un net repli en septembre, le chômage a connu en octobre sa plus forte hausse depuis 2013, avec 42.000 demandeurs d'emplois sans activité de plus qu'en septembre en métropole, pour un total de 3,59 millions (+1,2%), a annoncé jeudi le ministère du Travail. Sur un an, le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité a augmenté de 3,7%. En incluant l'outre-mer, il s'élève à 3,85 millions. La hausse est plus modérée en comptant les demandeurs d'emploi exerçant une activité (+13.100). Au total, 5,43 millions de personnes (sans aucune activité ou avec une activité réduite) sont inscrites en métropole, et 5,74 millions en France entière. Il faut remonter à avril 2013 pour retrouver une telle montée du nombre de chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) - si l'on ne tient pas compte du "bug" des relances de SFR qui avait gonflé les désinscriptions en août 2013 et entraîné un regain d'inscrits le mois d'après. "Ces chiffres ne sont pas satisfaisants", a commenté dans un communiqué la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui nuance cependant: "ils doivent être interprétés avec prudence car les résultats de ces derniers mois connaissent de fortes variations". En septembre, le nombre d'inscrits à Pôle emploi avait en effet connu un net recul, avec 23.800 chômeurs de moins soit la plus forte baisse depuis le début de la crise financière mondiale, fin 2007. "Depuis le début de l'année, la progression du nombre de demandeurs d'emploi sans activité reste très inférieure à celle observée en 2014", ajoute la ministre. Au ministère, on estime que "la tendance se dirige vers une stabilisation du nombre de chômeurs en fin d'année" et on "espère que la baisse s'enclenchera en 2016." Le nombre des inscrits sans activité de moins de 25 ans est resté stable en octobre. Sur un an, il baisse de 2,9 %, preuve, selon Myriam El Khomri, de "l'efficacité" de la politique menée "en faveur des jeunes". En revanche, celui des seniors bondit de 1,5% sur un mois, 9,2% sur un an. Fin octobre, près de 885.000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sans aucune activité étaient ainsi sur les listes. En un mois, le nombre de chômeurs de longue durée (plus d'un an), y compris ceux déclarant une activité réduite, a également progressé de 0,4%. Celui des inscrits depuis plus de trois ans connaît une progression encore plus forte (+1%).

