Bruxelles (AFP). Bruxelles : le niveau de menace terroriste abaissé d'un cran, à 3 sur une échelle de 4

L'Organe belge de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) a abaissé d'un cran jeudi le niveau de la menace terroriste à Bruxelles, la faisant passer de 4, son niveau maximum instauré samedi, à 3, a annoncé le Centre de crise du gouvernement belge. "On peut confirmer que l'Ocam a réévalué son analyse du niveau de la menace et l'a fait passer de 4 à 3", a déclaré à l'AFP Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le niveau 3 correspond à une menace "possible et vraisemblable".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire