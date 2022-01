A 13 et 14 ans, interpellés armés juste avant un hold-up à Caudebec-lès-Elbeuf

Depuis le 16 novembre, les patrouilles aux abords des commerces sont renforcés en application d'un plan anti hold-up qui s'étend jusqu'en janvier. C'est ainsi que la BAC fait sa ronde ce mercredi rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf. Elle surprend deux adolescents rabattant leurs capuches sur la tête et tentant d'échapper au regard des forces de l'ordre.

La BAC décide de les contrôler. Les deux cachent un couteau le long de leurs manches. Agés de 13 et 14 ans et résidant à Caudebec-lès-Elbeuf et à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ils reconnaissent se préparer à braquer un commerce repérer deux jours auparavant.