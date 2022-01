Déco Room, rue Saint-Laurent à Caen

À emporter, c'est aussi possible

À l'ardoise ce jour-là, un toasté pommes rôties, oignons rouges caramélisés et camembert (4,50€), un plat de lasagnes (8€) ou la soupe du moment : carotte à l'orange émietté de chèvre (4,50€). J'opte pour la seconde option, servie avec une salade verte dans un bocal. Le concept est sympa. Et dans l'assiette, c'est vraiment bon. Le service est attentionné. Et à en juger par le nombre de clients qui entrent et ressortent avec de petits sacs en papier kraft, l'offre à emporter cartonne aussi. Pour terminer, je commande un muffin framboise et chocolat blanc. C'est délicat. Avec une eau gazeuse (1,50€) et un latte (3,50€) pour accompagner le dessert, je règle une note de 15€. Bref, un sans-faute pour un endroit dont la restauration n'est pas l'activité première mais qui relève parfaitement le défi !

Pratique. 14 rue Saint-Laurent, à Caen.

Tél. 02 31 38 99 62.