Istanbul (AFP). L'armée turque assure qu'elle ne savait pas que l'avion abattu était russe

L'armée turque a assuré mercredi qu'elle ne savait pas que l'avion qu'elle a abattu à la frontière syrienne était russe, et précisé qu'elle était prête à "toute forme de coopération" avec l'armée russe. "La nationalité de l'avion n'était pas connue () et les règles d'engagement ont été appliquées de manière automatique", ont déclaré les forces armées turques dans un communiqué. L'armée turque assure également avoir fait des efforts significatifs pour essayer de retrouver les deux pilotes de l'avion de combat Su-24, et avoir informé les autorités militaires russes qu'elle était prête à "toute forme de coopération". Cet incident, le plus grave survenu entre Moscou et Ankara depuis le début de l'intervention militaire russe en Syrie il y a deux mois, a coûté la vie à deux militaires russes, l'un des deux pilotes et un militaire participant à une opération de sauvetage qui a été tué après que l'hélicoptère de son commando a été lui aussi abattu. Plus tôt, l'armée turque a rendu publics ce qu'elle a présenté comme les enregistrements des avertissements au pilote de l'avion avant de l'abattre près de la frontière syrienne. Or, un homme présenté comme le pilote survivant du Su-24 russe par des chaînes de télévision russes a assuré n'avoir reçu "aucune sommation" et n'avoir eu "aucun contact" avec l'armée turque.

