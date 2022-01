Régionales 2015 : le train, cible des candidats

Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie ne fait pas le consensus au sein des candidats aux élections régionales. Pour le candidat PS-PRG, Nicolas Mayer Rossignol, il faut miser dessus. "Ça fait des années que le TGV a été priorisé, en oubliant les Intercités. La Normandie en subi les conséquences. Il nous faut donc changer les rames, travailler sur l'accessibilité des gares, les rendre plus pratiques pour ceux qui veulent y travailler, proposer moins 50% entre Caen-Rouen pour les moins de 25 ans. Et il nous faut en plus avoir une ligne de fret pour le grand port du Havre", estime l'actuel président du Conseil régional haut-normand.

Pour le Front de Gauche, Sébastien Jumel fait lui aussi du train une priorité pour l'avenir de la région. "Nous proposons les transports gratuits pour les moins de 25 ans que nous financerons avec l'argent du Conseil régional", sans être plus précis. Il milite aussi pour le déploiement d'une tarification et d'un titre unique des transports en commun pour la région. Pascal Le Manach pense lui aussi à la tarification dans les trains normands qu'ils jugent "inaccessible pour beaucoup. Aussi il y a eu tellement de suppressions de poste que la qualité du service s'est affaibli."

Un plan Marshall pour le train

De son côté, le candidat de l'Union de la droite, Hervé Morin veut un "plan d'urgence du train", allant même jusqu'à parler d'un "plan Marshall, avec un Caen-Rouen efficace avec un système de bus Caen-Le Havre pour irriguer les trois métropoles. Mais la LNPN pour certains Normands ce ne sera pas avant 2050 !"

Du côté du Front National, Nicolas Bay a lui préféré parler de sécurité en proposant une police du train, "pour faire face à la délinquance". Il regrette aussi "les promesses irréalisables" des précedentes campagnes régionales. "Pour améliorer la situation actuelle, il faut modifier certains tronçons en améliorant les puits de vitesse, là où les trains roulent moins vite. Il faut aussi absolument obtenir des quais et des voies dédiés depuis Paris et dans le Mantois."

Enfin le candidat de l'Union populaire républicaine a reproché à ses homologues de ne penser qu'au Havre, à Rouen et à Caen. "La Normandie ne se limite pas à cela. Dans les transports, il ne faudra pas se concentrer que sur ces trois grandes mégapoles". Yanic Soubien pour Europe écologie les verts, pense lui aussi au service de proximité, en favorisant "la réouverture de certaines lignes". Il attend également beaucoup du sommet sur le climat à Paris qui commence à la fin du mois.