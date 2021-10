A Caen, c'est "guerre et paix" sur l'esplanade

Un parfum de révolte plane sur ces clichés, qui ne sont pas sans rappeler les photos symboliques du mois de mai 1968. Une histoire qui se répète : des centaines de manifestants d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre, devant l'esplanade de la Paix. C'est le paradoxe devant l'université de Caen, tout proche du centre-ville. Barricades et grenades lacrymogènes se répondent sur les photos en noir et blanc qui nous remémorent la violence de ces révoltes éphémères.



Pratique. “Les Affrontements sur l'Esplanade de la Paix”, du lundi 9 au vendredi 27 mai à la Maison de l'Etudiant, Université de Caen. De 9h30 à 17h. Entrée libre. Tél. 02 31 56 61 68



