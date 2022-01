Tunis (AFP). L'EI cible de nouveau la Tunisie en revendiquant un attentat-suicide

Le groupe Etat islamique (EI) a de nouveau pris pour cible la jeune démocratie tunisienne en revendiquant mercredi l'attaque-suicide qui a tué la veille 12 membres de la sécurité présidentielle en plein Tunis. Il s'agit du troisième attentat d'envergure à être revendiqué par le groupe extrémiste cette année après ceux du musée du Bardo en mars et de Sousse en juin, qui avaient fait 60 morts. L'état d'urgence a été dans la foulée rétabli dans tout le pays et un couvre-feu imposé dans le Grand Tunis. Dans un communiqué diffusé sur des comptes jihadistes, l'EI affirme que l'auteur de l'attentat, un Tunisien identifié comme "Abou Abdallah al-Tounissi" et muni d'une ceinture d'explosifs, s'est introduit dans le véhicule et "s'est fait exploser". Le groupe a publié une photo de cet homme habillé de blanc et portant la ceinture d'explosifs, le doigt levé, la tête et le visage couverts par un foulard. Auparavant, le ministère de l'Intérieur avait indiqué que l'attaque avait été perpétrée à l'aide d'une ceinture de 10 kilos d'explosifs, composés de Semtex, un produit très puissant. En matinée, les autorités avaient par ailleurs annoncé la découverte d'une treizième dépouille en cours d'identification, relevant qu'il pourrait s'agir du corps d'un "terroriste". - 'Très grave' - Le Premier ministre Habib Essid a reconnu que cet attentat constituait un nouveau coup dur. Au Bardo et à Sousse, "le but était de troubler le processus démocratique, () le secteur du tourisme", a-t-il déclaré. Celui de mardi "est d?un autre genre" car "il a visé un des symboles de l?Etat. () C'est grave, très grave". "Leur but est de déstabiliser l?Etat, de frapper l?institution de la présidence de la République", selon lui. Sous le choc, la presse a appelé à l'union nationale et à la résistance, ainsi qu'à "une nouvelle philosophie et des mesures spéciales" pour lutter "contre le terrorisme". Le chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi a réuni mercredi le Conseil de sécurité nationale "afin de prendre les décisions nécessaires pour faire face à cette situation". Il avait déjà annoncé mardi soir le rétablissement de l'état d'urgence, levé il y a moins de deux mois, ainsi qu'un couvre-feu dans le Grand Tunis de 21H00 à 05H00 du matin. Une cérémonie d'hommage national a été organisée mercredi après-midi au palais présidentiel, lors de laquelle les 12 gardes ont été décorés à titre posthume. Parmi les centaines de personnes présentes, dont les familles, beaucoup étaient en pleurs devant les 12 cercueils recouverts du drapeau tunisien et accompagnés des portraits des défunts. "La Tunisie vaincra le terrorisme", a assuré Béji Caïd Essebsi. De nombreux pays lui ont apporté leur soutien. "Les terroristes cherchent à utiliser la peur et la violence pour saper les avancées importantes que les Tunisiens ont réalisées vers un pays démocratique, stable et prospère", a réagi la Maison Blanche. "A Tunis comme à Paris, c'est le même combat pour la démocratie contre l'obscurantisme", a souligné le président français François Hollande. La Tunisie, décrite comme un modèle pour sa transition démocratique, est devenue une cible privilégiée des jihadistes depuis sa révolution en janvier 2011. Ils ont depuis tué plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre, notamment 15 soldats en juillet 2014 sur le mont Chaambi (centre-ouest), une attaque revendiquée par un groupe lié à Al-Qaïda. - 'Décisions improvisées' -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire