Sortie cinéma : Le voyage d'Arlo

Une famille d'apatosaures vit paisiblement à la campagne et cultive son lopin de terre. Un jour, alors qu'il a été chargé par son père de garder leur réserve de maïs, Arlo, le plus petit et le plus peureux des trois enfants, découvre un petit humain, qui marche à quatre pattes et ne parle pas. Très vite, une amitié se noue entre eux, d'autant plus qu'Arlo se perd et se retrouve loin des siens.

Bien sûr, on est loin de "Vice versa", de Pete Docter, tant le scénario est prévisible. Mais ne boudons pas notre plaisir : dans ce film coloré et plein de bons sentiments, les images sont splendides. La caméra survole des paysages montagneux, des forêts denses, des champs de maïs, etc., et offre des scènes superbes à nos yeux émerveillés. Dans cette histoire mouvementée, c'est le dinosaure qui a comme animal de compagnie un petit d'homme, qui va l'aider, pendant son voyage, à se révéler et à devenir courageux. Une multitude d'animaux, plus beaux les uns que les autres, les accompagnent dans ce périple non dénué de dangers.

C'est l'une des réserves que l'on peut faire sur ce film éblouissant, il accumule les scènes de catastrophes naturelles (orages, inondations, éboulements…), qui risquent d'effrayer les tout-petits. Quant à l'humour, il se fait un peu rare dans un film d'une grande beauté formelle.

Film d'animation américain. De Peter Sohn, avec Raymond Ochoa/Jean-Baptiste Charles (Arlo), Peter Sohn/Éric Cantona (le collectionneur), Frances McDormand/Olivia Bonamy (la mère) (1h35).