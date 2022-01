Ouverture imminente du marché de Noël à Rouen

Rouen givrée, ça commence ce jeudi 26 novembre ! Au programme, marché de Noël, grande roue, fanfares, spectacles de rue viendront faire vibrer la ville jusqu'au 3 janvier prochain.

Cette année, le marche de Noël s'est agrandi et 80 chalets ouvriront leurs portes dès demain. Déjà, les commerçants se préparent à accueillir les clients. Shéhérazade, tout droit venue du Gers pour vendre son foie gras, est en pleine installation ce mercredi après-midi. "C'est la première année que je viens, ce sont mes cousins, commerçants sur le marché de Noël de Rouen, qui m'ont incité à venir", indique la jeune femme qui ne cache pas sa joie d'être ici, même si "on a été accueilli par la pluie toute la journée".

Un peu plus loin, Brigitte, qui vend des produits de confort tels que des bouillottes micro-ondable, tient le même discours. "Je viens du Sud et à chaque fois que je viens ici, je frise", plaisante la commerçante qui se réjouit que le marché de Noël ait été maintenu malgré les événements tragiques du 13 novembre. "Je suis d'un naturel optimiste et je pense qu'il ne faut pas sombrer dans la psychose." La sécurité sera renforcée cette année, avec des contrôles de sacs chaque jour aux entrées du marché. "Cela va permettre de rassurer les vendeurs et les clients", confie Brigitte qui espère bien que la fréquentation ne sera pas en baisse cette année.