Un manuel scolaire place le Mont-Saint-Michel... en Bretagne !

Ce sont nos confrères de l'Express qui révèlent l'information, grâce au tweet d'une lycéenne de Caen. Photo de son livre à l'appui, elle constate : "Mon livre de géo a été fait par des Bretons". En effet, ce livre de géographie pour classe de Première L-ES-S, édité par Nathan en 2015, présente une carte sur laquelle le Mont-Saint-Michel est placé en Ille-et-Vilaine.

Un éditeur ennuyé par cette coquille qui "ne recèle aucun intention politique" selon Nathan, qui assure que la boulette sera réparée lors de la prochaine réimpression.

J'crois Mon livre de géo a été fait par des bretons pic.twitter.com/EXLMQWkzSc — Abeille (@Fleur_inette) 19 Novembre 2015

Si certains Bretons y vont de leur dicton...

@Fleur_inette @thiebotf Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie ! — Roland Degasne (@DegasneR) 25 Novembre 2015

Les Archives départementales de la Manche ont tenu à rappeler qu'historiquement, le Mont est bien en Normandie. Car si sous les Carolingiens, l'endroit faisait partie du royaume breton, entre 867 et 933, "en 911, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi Charles le Simple offre au chef normand Rollon le comté de Rouen ; son fils, Guillaume Longue Épée (933-942), obtient du roi en 933 une partie de la Bretagne, c’est-à-dire le Cotentin et l’Avranchin." Dès lors, nous apprennent les archives, "les Bretons n’apparaissent plus qu’épisodiquement dans l’histoire de l’abbaye, sinon pour l’assiéger ou l’incendier." Après la Révolution, la commune du Mont-Saint-Michel appartient définitivement au département normand de la Manche.

Aujourd'hui, certains élus de la région Bretagne ont même fait part de leur volonté de quitter le syndicat mixte du Mont-Saint-Michel, car désormais les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont sont terminés.