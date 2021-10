Caen : nouvelles fouilles sur la Place Saint-Sauveur

Alors que les travaux de réseaux gaz et électricité se poursuivent, c'est lundi 2 mai qu'une équipe dirigée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a débuté la deuxième campagne de fouilles, à la recherche de nouveaux éléments sur l'histoire de la ville de Caen. Dix archéologues, un anthropologue et un pathologiste y participent.



1 350 m2 de fouilles



Deux secteurs de 200 et 400 m2 de part et d'autre de la statue de Louis XIV seront d'abord investis durant deux à trois semaines. Ils devraient permettre de mieux connaître le passé de la place, utilisée depuis le XIe siècle comme une place de marché. La prochaine étape verra les spécialistes s'attaquer à une zone de 750 m2 entourant le parvis de l'église du Vieux Saint-Sauveur, qui avait révélé il y a un an un ancien cimetière des XVIe et XVIIe siècles. Les ossements retrouvés appartenaient à des enfants victimes de pathologies graves, qui ont été soignées, ce qui pose de nombreuses questions sur leur origine.



Côté pratique, les fouilles occuperont provisoirement quelques places de stationnement, mais ne gêneront pas la circulation des véhicules. Les piétons, eux, pourront même s'approcher et observer le travail des archéologues, en attendant le point information mis en place par l'Inrap le 21 mai, et les “portes ouvertes” en juillet. S'il est déjà décidé que la statue de Louis XIV sera déplacée, le choix du futur pavage de la place est encore en réflexion. A l'horizon de décembre 2012, “la plus vieille place de Caen” sera devenue un espace entièrement piétonnier.



