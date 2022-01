Orne. Selon les opposants, GDE aurait fraudé concernant la non-dangerosité de ses déchets

Alors que les premiers camions de déchets de l'entreprsie GDE sont attendus ce matin sur le site de Nonant le Pin, on vient d'apprendre ce mercredi matin que plusieurs citoyens poursuivis par GDE devant le Tribunal de Grande instance d’Alençon, pour un préjudice de perte d’exploitation que l’entreprise estime à 16 M€, viennent de porter plainte auprès du Procureur de la République d’Alençon pour escroquerie, et tentative d’escroquerie contre l’entreprise GDE et ses dirigeants, au premier rang desquels son Directeur Général Hugues Moutouh.

Selon les plaignants, qui qualifient les faits de « graves »: en 2007, GDE aurait « préparé » des échantillons de déchets, dans le seul but d’obtenir l’autorisation d’exploitation de déchets non dangereux, alors qu’il s’agit de déchets dangereux.

Les plaignants se basent sur des échanges de mails internes à l’entreprise, qui auraient été rendus publics par un journaliste -dont ils ne donnent pas l'identité-.

Pour les anti-GDE, la tentative d'escroquerie est ainsi triplement caractérisée par la falsification des échantillons aux fins d'obtenir une autorisation non conforme à la réalité, par l'intention d'obtenir des indemnités pour un préjudice par nature illicite, et enfin la volonté de tirer bénéfice de dissimulmations sur l'état réel des installations, dont elle est seule responsable.