Paris (AFP). État d'urgence: 1.233 perquisitions, 165 interpellations et 266 assignations à résidence

Plus de 1.200 perquisitions administratives ont été menées dans le cadre de l'état d'urgence décrété après les attentats de Paris et de Saint-Denis, conduisant à 165 interpellations, et 266 personnes ont été assignées à résidence. Mardi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a dressé l'inventaire des opérations menées par les forces de l'ordre depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14 novembre: 1.233 perquisitions, 165 interpellations, dont 142 gardes à vue, et 230 armes saisies. De plus, 266 assignations à résidence ont été prononcées dans ce cadre contre des personnes dont le comportement paraît constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, a précisé à l'AFP le ministère. Mardi, les premiers recours de deux personnes assignées à résidence ont été examinés par le tribunal administratif de Paris, leurs avocats dénonçant de la "précipitation". Le premier recours était déposé par le président d'une association musulmane qui vient en aide aux femmes proches de détenus, et qui se voit reprocher d'apporter un soutien logistique aux individus condamnés pour terrorisme. Le deuxième est celui d'un homme de 40 ans, condamné en décembre 2014 à trois ans de prison, dont la moitié avec sursis et mise à l'épreuve, au procès d'un groupe poursuivi pour avoir projeté de rejoindre des groupes jihadistes au Mali. Alors que sa peine de prison est aménageable, il a été placé en garde à vue mardi matin, car le parquet veut mettre sa peine à exécution. Le tribunal administratif rendra sa décision d'ici deux jours. Alors que certains s'inquiètent pour les libertés publiques, Bernard Cazeneuve a défendu, lors des questions d'actualité au gouvernement, "l'efficacité" de ce régime d'exception, mettant en avant la récupération de 230 armes dont une moitié d'armes longues et d'armes de guerre. Il a également assuré que "les mesures de l'état d'urgence doivent se mettre en ?uvre dans le strict respect des principes de l'état de droit" et qu'"il n'accepterait aucun manquement à ces principes". Le ministre a "rappelé par circulaire" mardi "à l'ensemble des préfets l'extrême rigueur qui doit s'attacher à la mise en ?uvre des mesures de l'état d'urgence". Samedi, la loi prolongeant pour trois mois l'état d'urgence instauré après les attentats de Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts et quelque 350 blessés, est entrée en vigueur. Outre la prorogation de l'état d'urgence jusqu'à la fin février, le texte adapte la loi de 1955 à l'évolution des technologies et des menaces en prévoyant notamment l'élargissement des assignations à résidence aux personnes dont le comportement paraît constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, ou la dissolution de groupes radicaux chapeautant mosquées et lieux de prières extrémistes. Elle prévoit aussi un possible recours au bracelet électronique pour certains assignés à résidence ou un éventuel blocage par le ministre de l'Intérieur de sites internet et réseaux sociaux faisant l'apologie ou incitant à des actes terroristes. Cette loi, annoncée par François Hollande devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, constitue une première étape avant une réforme constitutionnelle prévue dans les trois mois, notamment pour instaurer un "régime civil de crise".

