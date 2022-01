Festi'Flers débute ce jeudi 26 novembre

Les animations commerciales de Fest'Flers reviennent dès ce jeudi 26 novembre et jusqu'au dimanche 6 décembre. De nombreuses surprises seront prévues pour cette grande animation et notamment plusieurs lots à gagner et la présence du car podium Tendance Ouest comme nous l'explique Sylvie Monnier, co-présidente des Vitrines de Flers.

Festi'Flers 2015 Impossible de lire le son.

Les magasins seront ouverts les dimanche 6, 13 et 20 décembre prochain. Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site des Vitrines de Flers

Sur Tendance Ouest toute la semaine à l'occasion de Festi'Flers, des bons d'achat de 100 euros sont à gagner en jouant avec le code SMS TO au 7 11 12 (50cts d'euros hors coût d'envoi opérateur) en instant gagnant.