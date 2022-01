La nouvelle crèche Rose des Vents à Rouen

Du neuf sur de l'ancien

La structure, ouverte en 1974, ne répondait effectivement plus aux normes de confort exigées pour ce type de lieu. La nouvelle crèche permettra ainsi à la Ville de Rouen d'augmenter sa capacité d'accueil en crèches de 77 places par rapport à 2008. La Rose des Vents, crèche communale accessible à toutes les familles rouennaises, offrira plusieurs unités pour bébés, enfants de un à deux ans, et une unité pour les 2 et 3 ans.

Une structure diversifiée

25 professionnels de l'enfance et de la petite enfance, suivant annuellement un plan de formation portant sur le handicap, la parentalité et la santé enfants à travers les circuits courts de l'alimentation bio, assureront différentes activités dans des salles de psychomotricité, encadreront des actions de jeux d'eaux, et proposeront un espace " temps calme".

Ouverture en septembre 2016

Actuellement en chantier, la structure de près de 1500 m2 ouvrira à l'automne 2016 et accueillera les enfants selon les mêmes horaires que les autres crèches de la ville : de 7h 30 à 18h 30.

Le coût du programme, imaginé en lien avec les Services Municipaux, la Caisse d'Allocations Familiales et le Département de Seine-Maritime, est estimé à 4 millions d'euros. Le Maire de Rouen, Yvon Robert, a tenu à marquer de sa présence le projet.

L'esprit du lien

L'équipe municipale portant la réalisation de cette nouvelle structure a rappelé le double enjeu du projet: " Il s'agit de préserver la qualité paysagère naturelle du site et revaloriser l'image du quartier." Il est vrai que la construction est entièrement conçue en bois, des touches de couleurs vives pétillant sur les vitrages colorés, derrière un rideau végétal.

Plus d'espace et un confort amélioré inciteront sans nul doute les parents à confier leurs enfants aux professionnels du site à l'automne prochain.