Avril 2011, deuxième mois d'avril le plus chaud depuis 1900

"Avec une température moyenne supérieure de 4,0°C à la moyenne de référence (calculée sur la période 1971-2000), avril 2011 se positionne au deuxième rang des mois d?avril les plus chauds depuis 1900, derrière avril 2007 (+4,3°C) et loin devant avril 1945 (+2.8°C), 1961 et 1949 (+2,6°C)", selon l'organisme.

"A l'exception de quelques jours plus proches de la normale autour du 15 avril, les températures quotidiennes se sont maintenues autour de valeurs bien supérieures tout au long du mois", selon ce communiqué de Météo France, qui évoque "un mois d'avril exceptionnellement chaud, sec et ensoleillé".

Le mois d'avril 2011 se situe notamment "parmi les plus secs depuis 1959, à l'image des mois d?avril 1984 et 1982", selon Météo France.

"Le début d?année avait déjà été nettement déficitaire sauf sur les régions méditerranéennes. Ce nouveau déficit, conjugué aux fortes chaleurs, a conduit à une sécheresse extrême des sols superficiels pour une fin de mois d?avril sur la majeure partie du pays", rappelle l'organisme de prévision.

"La moitié nord de la France connaît ainsi des niveaux de sécheresse des sols superficiels jamais atteints fin avril au cours des cinquante dernières années", ajoute-t-il.

Le ministère de l'Ecologie avait annoncé vendredi que neuf départements étaient touchés par des restrictions d'usage de l'eau, les limitations les plus sévères ayant été imposées dans l'est de la région parisienne et en Poitou-Charentes. Des mesures ont également été prises lundi dans l'Eure.

"Ces conditions remarquables résultent de l?influence persistante de conditions anticycloniques sur la métropole", précise Météo France, dont les prévisions saisonnières indiquent que "les températures moyennes devraient être plus chaudes que la normale" en métropole pour mai, juin et juillet.