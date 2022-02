Basket : Mondeville remet le couvert contre Nantes

Samedi 14 novembre, les Mondevillaises étaient déjà à Arras quand elles ont appris que la 7e journée du championnat était annulée suite aux attentats de Paris. Le week-end suivant étant consacré à la préparation de l'Euro, l'USOM s'est donc retrouvé avec une trêve "surprise" de trois semaines au beau milieu de la saison.

Le retour de Thorburn

Une bonne nouvelle pour les joueuses qui ont eu droit à cinq jours de vacances, un peu moins bonne pour le coach. "Cette coupure a fait du bien physiquement et mentalement, confie Romain L'Hermitte, j'ai plusieurs filles qui approchent les 40 minutes de temps de jeu. Le problème c'est qu'on se retrouve en manque de compétition et c'est très difficile d'organiser des matchs amicaux en cette période. Les clubs les plus proches sont Angers et Nantes mais comme on s'apprête à les rencontrer en championnat, ça ne me paraissait pas très judicieux." C'est justement Nantes qui va se présenter, dimanche 29, à la Halle Bérogovoy. Avec deux victoires pour quatre défaites, Nantes-Rezé est un peu moins bien classé que l'USOM mais pourra compter sur le retour de sa meneuse canadienne Shona Thorburn, bien connue de Michelle Plouffe et Kim Gaucher-Smith.

Pratique. USOM-Nantes, dim. 29 à 16h.